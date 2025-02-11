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«Даллас» пытался обменять Дончича в «Миннесоту» и в «Милуоки» на Адетокунбо — Вёльфель

«Даллас» пытался обменять Дончича в «Миннесоту» и в «Милуоки» на Адетокунбо — Вёльфель
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«Даллас Маверикс» пытался обменять Луку Дончича в «Милуоки Бакс» и «Миннесоту Тимбервулвз». Об этом сообщает в своих социальных сетях обозреватель Гэри Вёльфель.

Как сообщает источник, «Даллас» пытался обменять Дончича в «Милуоки» на Янниса Адетокунбо, однако получил отказ. После этого «Даллас» обратился в «Миннесоту» с целью обменять Дончича на Энтони Эдвардса, однако «тимбервулвз» не захотели обменивать свою восходящую звезду.

В итоге Дончич был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, дебют Дончича за «Лейкерс» состоялся в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (132:113). Лука провёл на площадке более 23 минут и за это время набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи.

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