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«Пеликанс» продлили травмированного Ингрэма на 3 года, игрок заработает $120 млн — Чарания

«Пеликанс» продлили травмированного Ингрэма на 3 года, игрок заработает $120 млн — Чарания
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм подписал новый контракт с клубом, сообщает Шэмс Чарания. Новое соглашение рассчитано на три года, по нему игрок заработает $120 млн.

Напомним, Игнгрэм пропустил большую часть нынешнего сезона из-за сербёзной травмы лодыжки.

Напомним, в текущем сезоне Ингрэм принял участие 19 играх. В среднем за встречу американский форвард набирает 22,2 очка, делает 5,6 подбора, а также отдаёт 5,2 результативных передачи.

Брэндону 27 лет. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году под вторым номером в первом раунде клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» Ингрэм выступал до 2019 года, после чего перешёл в «Пеликанс».

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