Уэйд: после перехода в «Голден Стэйт» Батлер стал диким псом. И его новая версия восхищает

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд объяснил, почему считает, что переход 35-летнего лёгкого форварда Джимми Батлера в «Голден Стэйт Уорриорз» — это прекрасная возможность для него стать лучше.

«Джимми Батлер в «Голден Стэйт» — это долгосрочный проект, рассчитанный на три года вперёд. Когда у вас есть один из величайших парней, надевавших джерси, задача клуба — создать для него все условия, чтобы он мог развиваться. И если он попросит большего, то вам следует предоставить ему это. Очевидно, руководство «Майами Хит» пыталось использовать другие методы, но в итоге выбрали то, что выбрали.

И когда я смотрю на ситуацию с точки зрения Джимми, возвращаюсь к тому парню, который ещё выступал в «Чикаго», прежде чем он стал звёздным игроком. Теперь Батлер стал диким псом, который вырвался на свободу. Ему не нужно беспокоиться о том, чтобы набрать 56 очков за один вечер. Теперь Джимми может просто быть собой. И эта его новая версия восхищает», — приводит слова Уэйда портал Fadeaway World.