Кайри Ирвинг раскрыл, какие у него отношения с Дончичем после обмена

32-летний американский атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг раскрыл, какие у него отношения с бывшим товарищем по команде, 25-летнем словенским разыгрывающим защитником Лукой Дончичем, после его перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мы с Лукой переписывались. Я дал ему понять, что, независимо от бизнеса в НБА, наши с ним отношения будут важнее. Мы верны семьям друг друга. У нас с ним было много личных разговоров, которые выходили за рамки игры на площадке. Мы просто помогали друг другу как мужчины. В самом начале моей карьеры в «Далласе» я поставил себе задачу добиться успеха вместе с Лукой. К сожалению, всё нарушили. Но мы увидимся довольно скоро», — сказал Дончич на пресс-конференции после матча с «Сакраменто Кингз».