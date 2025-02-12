Стивен Эй Смит предложил «Лейкерс» подписать Дуайта Ховарда

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит предложил «Лос-Анджелес Лейкерс» подписать контракт с восьмикратным участником Матча всех звёзд НБА Дуайтом Ховардом.

«Я не видел его два года и не знаю, как он выглядит. Но всё, что нужно «Лейкерс», — это кто-то, кто будет защищаться и делать подборы. Так почему бы не посмотреть на Дуайта Ховарда? Он всегда в форме. Он не бывает не в форме. Да, мы его давно не видели, но оглянитесь вокруг — кто ещё доступен?» — цитирует Смита ESPN.

Ховард является чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

В 2022 году Ховард подписал контракт с «Таоюань Леопардс» из тайваньской лиги Т1. 30 мая 2024 года баскетболист подписал контракт с клубом «Тайвань Мустангс».