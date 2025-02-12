Дабл-даблы Карла-Энтони Таунса и Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Индианой»

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 128:115.

Самыми результативными игроками матча стали тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс и его одноклубник лёгкий форвард Джош Харт, которые оформили дабл-даблы. На счету Таунса 40 очков и 12 подборов, а также пять результативных передач. В активе Харта 30 очков и 10 подборов, а также пять ассистов.

Эта победа позволила «Нью-Йорку» упрочить отрыв от «Индианы» в турнирной таблице Восточной конференции. «Никс» занимают третью строчку с 35 победами при 18 поражениях, выигравшие 29 из 52 матчей «Пэйсерс» находятся на четвёртом месте.