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Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 12 февраля 2025, счет 115:128, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Дабл-даблы Карла-Энтони Таунса и Джоша Харта принесли «Нью-Йорку» победу над «Индианой»
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В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 128:115.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Матурин - 18, Брайант - 18, Халибёртон - 16, Шиппард - 12, Топпин - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 7, Уокер - 3, Фёрфи, Окафор, Джонсон, Несмит
Нью-Йорк Никс: Таунс - 40, Харт - 30, Макбрайд - 15, Шамет - 11, Пэйн - 9, Ачиува - 9, Брансон - 8, Бриджес - 6, Райт, Колек, Райан, Хукпорти

Самыми результативными игроками матча стали тяжёлый форвард «Никс» Карл-Энтони Таунс и его одноклубник лёгкий форвард Джош Харт, которые оформили дабл-даблы. На счету Таунса 40 очков и 12 подборов, а также пять результативных передач. В активе Харта 30 очков и 10 подборов, а также пять ассистов.

Эта победа позволила «Нью-Йорку» упрочить отрыв от «Индианы» в турнирной таблице Восточной конференции. «Никс» занимают третью строчку с 35 победами при 18 поражениях, выигравшие 29 из 52 матчей «Пэйсерс» находятся на четвёртом месте.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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