Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» подписали контракт с украинским центровым Алексеем Ленем

«Лейкерс» подписали контракт с украинским центровым Алексеем Ленем
Комментарии

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение заключить контракт с украинским баскетболистом Алексеем Ленем, выступающим на позиции центрового. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Следует отметить, что перед дедлайном на обмены в Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» отправил Леня в «Вашингтон Уизардс», который затем отчислил центрового.

На данный момент Леню 31 год. Алексей был выбран на драфте НБА 2013 года под пятым номером «Финикс Санз», где он провёл свои первые пять сезонов. После этого он играл за такие команды, как «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

Сейчас читают:
Главные выводы из дебюта Луки Дончича за «Лейкерс». «Химия» или просто хайп?
Главные выводы из дебюта Луки Дончича за «Лейкерс». «Химия» или просто хайп?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android