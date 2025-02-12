«Лейкерс» подписали контракт с украинским центровым Алексеем Ленем

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» приняло решение заключить контракт с украинским баскетболистом Алексеем Ленем, выступающим на позиции центрового. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Следует отметить, что перед дедлайном на обмены в Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» отправил Леня в «Вашингтон Уизардс», который затем отчислил центрового.

На данный момент Леню 31 год. Алексей был выбран на драфте НБА 2013 года под пятым номером «Финикс Санз», где он провёл свои первые пять сезонов. После этого он играл за такие команды, как «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».