Кевин Дюрант — восьмой игрок в истории НБА с 30 000 очками за карьеру
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 93:81 в пользу гостевой команды.
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
97 : 108
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Игодаро, Аллен, Ли, Бол, Гиллеспи, Вашингтон Мл., Джонс, Пламли, Моррис, Дюрант
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Пиппен Мл., Уильямс Мл., Альдама, Кеннард, Морант, Джексон, Иди, Кларк, Бейн, Хафф, Джексон, Кончар
Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант в ходе встречи набрал 30 000 очков за свою профессиональную карьеру в НБА.
Таким образом, 36-летний игрок стал восьмым баскетболистом в истории лиги, покорившим эту отметку. До него этого достижения добились Уилт Чемберлен, Дирк Новицки, Майкл Джордан, Коби Брайант, Карл Мэлоун, Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс.
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