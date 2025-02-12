Кевин Дюрант — восьмой игрок в истории НБА с 30 000 очками за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт на табло — 93:81 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант в ходе встречи набрал 30 000 очков за свою профессиональную карьеру в НБА.

Таким образом, 36-летний игрок стал восьмым баскетболистом в истории лиги, покорившим эту отметку. До него этого достижения добились Уилт Чемберлен, Дирк Новицки, Майкл Джордан, Коби Брайант, Карл Мэлоун, Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс.