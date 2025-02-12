16 очков Егора Дёмина принесли BYU победу над университетом Западной Вирджинии в NCAA

В ночь с 11 на 12 февраля мск в штате Западная Вирджиния (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды местного университета «Вест Вирджиния Маунтинирс» и университета Бригама Янга (BYU). Гости из штата Юта одержали победу со счётом 73:69 (32:34).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 16 набранных очков (лучший результат среди всех игроков матча), три подбора и два результативных паса. Дёмин провёл на площадке 24 минуты и реализовал 6 из 12 бросков с игры, один из четырёх трёхочковых и три из четырёх штрафных.

Видео: Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»