Кевин Дюрант стал третьим игроком по скорости достижения 30 000 очков за карьеру

Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант в ходе встречи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз», которая проходит в эти минуты, набрал 30 000-е очко в своей профессиональной карьере в НБА.

На момент написания новости идёт четвёртая четверть. Счёт на табло — 108:97 в пользу гостевой команды.

Таким образом, 36-летний игрок стал третьим по скорости баскетболистом лиги, покорившим уникальную отметку в 30 000 очков, и всего лишь восьмым в истории НБА с данным показателем. Быстрее Дюранта этого достижения добились Уилт Чемберлен и Майкл Джордан.

Также, кроме Джордана, Чемберлена и Дюранта, данной отметки достигали Дирк Новицки, Коби Брайант, Карл Мэлоун, Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс.

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