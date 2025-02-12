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Кевин Дюрант стал третьим игроком по скорости достижения 30 000 очков за карьеру

Кевин Дюрант стал третьим игроком по скорости достижения 30 000 очков за карьеру
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант в ходе встречи в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз», которая проходит в эти минуты, набрал 30 000-е очко в своей профессиональной карьере в НБА.

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 34, Бол - 18, Букер - 17, О'Нил - 11, Джонс - 11, Аллен - 9, Ричардс - 6, Пламли - 4, Вашингтон Мл. - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 20, Джексон - 17, Альдама - 14, Кларк - 14, Уэллс - 8, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 4, Джексон - 3, Кеннард, Хафф, Кончар

На момент написания новости идёт четвёртая четверть. Счёт на табло — 108:97 в пользу гостевой команды.

Таким образом, 36-летний игрок стал третьим по скорости баскетболистом лиги, покорившим уникальную отметку в 30 000 очков, и всего лишь восьмым в истории НБА с данным показателем. Быстрее Дюранта этого достижения добились Уилт Чемберлен и Майкл Джордан.

Также, кроме Джордана, Чемберлена и Дюранта, данной отметки достигали Дирк Новицки, Коби Брайант, Карл Мэлоун, Карим Абдул-Джаббар и Леброн Джеймс.

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