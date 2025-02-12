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Результаты игрового дня НБА 12 февраля

Результаты игрового дня НБА 12 февраля
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В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

  • «Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» — 103:106.
  • «Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:128.
  • «Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» — 92:132.
  • «Финикс Санз» – «Мемфис Гриззлиз» — 112:119.
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Батлер - 15, Джордж - 14, Гримс - 13, Убре - 12, Эдвардс - 9, Ябуселе - 8, Макси - 5, Драммонд, Даутин, Каунсил, Океке, Бона
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Куикли - 23, Дик - 17, Агбаджи - 11, Шид - 6, Уолтер - 5, Могбо - 4, Робинсон - 4, Баттл - 3, Темпл, Шомше, Буше
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
115 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Матурин - 18, Брайант - 18, Халибёртон - 16, Шиппард - 12, Топпин - 9, Нембард - 8, Макконнелл - 7, Уокер - 3, Фёрфи, Окафор, Джонсон, Несмит
Нью-Йорк Никс: Таунс - 40, Харт - 30, Макбрайд - 15, Шамет - 11, Ачиува - 9, Пэйн - 9, Брансон - 8, Бриджес - 6, Райт, Ануноби, Колек, Райан, Хукпорти
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
92 : 132
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Бузелис - 12, Гидди - 11, Вучевич - 8, Досунму - 8, Джонс - 8, Филлипс - 7, Терри - 6, Уайт - 5, Смит - 5, Коллинс - 5, Хаертер - 5, Уильямс - 5, Хортон-Такер - 4, Картер - 3
Детройт Пистонс: Бисли - 24, Каннингем - 20, Харрис - 18, Томпсон - 16, Сассер - 14, Стюарт - 14, Фонтеккио - 8, Рид - 5, Дюрен - 4, Шрёдер - 4, Хардуэй-младший - 3, Холланд - 2, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 34, Бол - 18, Букер - 17, О'Нил - 11, Джонс - 11, Аллен - 9, Ричардс - 6, Пламли - 4, Вашингтон Мл. - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 20, Джексон - 17, Альдама - 14, Кларк - 14, Уэллс - 8, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 4, Джексон - 3, Кеннард, Хафф, Кончар

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант преодолел статистический показатель в 30 000 набранных очков в НБА за карьеру.

Видео: Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА

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