В ночь с 11 на 12 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 12 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Торонто Рэпторс» — 103:106.

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» — 115:128.

«Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» — 92:132.

«Финикс Санз» – «Мемфис Гриззлиз» — 112:119.

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант преодолел статистический показатель в 30 000 набранных очков в НБА за карьеру.

Видео: Места на паркете, откуда Дюрант набирал очки в НБА