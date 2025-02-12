30-тысячное очко Кевина Дюранта не помогло «Финиксу» избежать поражения от «Мемфиса»

В ночь с 11 на 12 февраля мск на арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США, штат Аризона) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Финикс Санз» и «Мемфис Гриззлиз». Гости одержали победу со счётом 119:112.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка, три подбора и три ассиста. По ходу игры Дюрант преодолел показатель в 30 000 набранных очков в НБА за карьеру, став восьмым баскетболистом в истории, который смог достичь этой планки.

«Мемфис» выиграл пять матчей из шести последних, «Санз» потерпели на таком же отрезке пять поражений.