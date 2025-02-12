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Университет Мичигана вырвал победу в матче NCAA с Пердью, на счету Голдина 12 очков

Университет Мичигана вырвал победу в матче NCAA с Пердью, на счету Голдина 12 очков
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Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встречались команды университета Мичигана, за который выступает россиянин Владислав Голдин, и Пердью. Победу со счётом 75:73 (35:37, 40:36) в этой игре одержал Мичиган.

Голдин начинал встречу в стартовом составе. Россиянин провёл на площадке 28 минут и за это время набрал 12 очков, совершил пять подборов и сделал три перехвата. Также в активе тяжёлого форварда один блок-шот.

Также в Национальной ассоциации студенческого спорта матч проводил другой россиянин — Егор Дёмин. Его команда, университет Бригама Янга, победила университет Западной Виргинии 73:69.

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