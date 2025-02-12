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Адвокат рассказал о новом повороте в деле о смерти баскетболиста Яниса Тиммы — источник

Адвокат рассказал о новом повороте в деле о смерти баскетболиста Яниса Тиммы — источник
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Материалы о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на допроверку следователю. Об этом информирует телеграм-канал Mash. По сведениям источника, о таком шаге просила адвокат, которую наняли родственники спортсмена.

Также сообщается, что семья Тиммы считает, что Яниса могли довести до суицида или же вовсе убить. В качестве главных подозреваемых называются бывшая жена баскетболиста Анна Седокова и его друзья. Прокурор удовлетворил просьбу стороны защиты. Ожидается, что по его решению должна быть проведена дополнительная проверка. По утверждению родственников Тиммы, в прошлый раз следственный комитет не стал проверять переписку Яниса с Анной. Они ожидают, что в этот раз это будет сделано.

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