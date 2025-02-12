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19:30 Мск
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Единая лига: расписание матчей на 12 февраля

Единая лига: расписание матчей на 12 февраля
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Сегодня, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Единой лиги на 12 февраля:

17:30 мск – «Парма» – «Локомотив-Кубань»;
18:30 мск – «Самара» – «Уралмаш»;
19:30 мск – «Пари Нижний Новгород» – МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
МБА-МАИ
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица
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