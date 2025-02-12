Единая лига: расписание матчей на 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланированы три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Расписание Единой лиги на 12 февраля:

17:30 мск – «Парма» – «Локомотив-Кубань»;

18:30 мск – «Самара» – «Уралмаш»;

19:30 мск – «Пари Нижний Новгород» – МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 18:30 МСК Самара Самарская область Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

Главные новости дня: