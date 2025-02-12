Дюрант высказался о шансах набрать 40 000 очков в НБА, что удавалось лишь Леброну

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением о своих шансах набрать 40 000 очков в рамках регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После недавнего матча регулярки с «Мемфис Гриззлиз» (112:119) в активе Дюранта за карьеру стало 30 008 очков. По этому показателю Кевин занимает восьмое место в истории североамериканской лиги.

«40 000 очков, как у Леброна? Даже не знаю, как этого добиться. Я просто пытаюсь действовать стабильно, а там посмотрим, что получится», — сказал Дюрант на пресс-конференции.

Отметка в 40 000 очков в НБА покорялась только лёгкого форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. В настоящий момент в активе Леброна 41 623 очка.

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