Американские комментаторы обратили внимание на забавный факт с возрастом Дёмина

Во время матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Западной Виргинии и Бригама Янга (BYU), комментаторы обратили внимание на возраст россиянина Егора Дёмина, выступающего за BYU.

Во время эфира комментаторы напомнили зрителям, что Дёмин родился в 2006 году и в университете Бригама Янга есть игрок, который старше Егора на восемь лет.

Напомним, BYU одержал победу в матче с университетом Западной Виргинии со счётом 73:69 (32:34). На счету Егора 16 очков (лучший результат среди всех игроков матча), три подбора и две результативные передачи.

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