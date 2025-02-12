Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американские комментаторы обратили внимание на забавный факт с возрастом Дёмина

Американские комментаторы обратили внимание на забавный факт с возрастом Дёмина
Комментарии

Во время матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Западной Виргинии и Бригама Янга (BYU), комментаторы обратили внимание на возраст россиянина Егора Дёмина, выступающего за BYU.

Во время эфира комментаторы напомнили зрителям, что Дёмин родился в 2006 году и в университете Бригама Янга есть игрок, который старше Егора на восемь лет.

Напомним, BYU одержал победу в матче с университетом Западной Виргинии со счётом 73:69 (32:34). На счету Егора 16 очков (лучший результат среди всех игроков матча), три подбора и две результативные передачи.

Сейчас читают:
Когда нужен спаситель в концовке, зовите Дёмина. Егор стал героем важного матча в США!
Когда нужен спаситель в концовке, зовите Дёмина. Егор стал героем важного матча в США!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android