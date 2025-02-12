Джа Морант отреагировал на достижение отметки в 30 000 очков Кевином Дюрантом в НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал достижение форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. В недавнем матче между их командами Кевин набрал 34 очка, благодаря чему довёл свою результативность в регулярных чемпионатах НБА до 30 000 очков (30 008). По этому показателю Кевин занимает восьмое место в истории североамериканской лиги. «Мемфис» победил «Финикс» со счётом 119:112.
НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 34, Бол - 18, Букер - 17, О'Нил - 11, Джонс - 11, Аллен - 9, Ричардс - 6, Пламли - 4, Вашингтон Мл. - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 20, Джексон - 17, Альдама - 14, Кларк - 14, Уэллс - 8, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 4, Джексон - 3, Кеннард, Хафф, Кончар
«Он один из величайших баскетболистов. После игры я отдал ему мяч. Не у всех получилось набрать 30 000 очков в этой лиге. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Мы хотим видеть это от него», — сказал Морант после матча.
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