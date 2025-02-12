Джа Морант отреагировал на достижение отметки в 30 000 очков Кевином Дюрантом в НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал достижение форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. В недавнем матче между их командами Кевин набрал 34 очка, благодаря чему довёл свою результативность в регулярных чемпионатах НБА до 30 000 очков (30 008). По этому показателю Кевин занимает восьмое место в истории североамериканской лиги. «Мемфис» победил «Финикс» со счётом 119:112.

«Он один из величайших баскетболистов. После игры я отдал ему мяч. Не у всех получилось набрать 30 000 очков в этой лиге. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Мы хотим видеть это от него», — сказал Морант после матча.

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