Адам Сильвер высказался об особом формате Матча всех звёзд НБА — 2025

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер поделился мнением о формате Матча всех звёзд лиги, который был принят для этого года. Игра пройдёт в следующем формате: 24 игрока составят между собой три команды, в каждой из которых будет восемь баскетболистов; четвёртая команда будет подобрана из «Восходящих звёзд» лиги.

«Никто не гордится тем, как всё проходило в прошлом году. Думаю, болельщики ждут чего-то большего, чем просто матч. Благодаря новому формату, который будет в этом году, зрелище получится по-настоящему увлекательным. Это будет что-то другое», — сказал Сильвер на пресс-конференции.

Матч звёзд НБА состоится 16 февраля в Сан-Франциско.

Болельщику стало плохо перед началом матча НБА: