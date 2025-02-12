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Владимир Гомельский высказался о возможном отказе от трёхочковых бросков в баскетболе

Владимир Гомельский высказался о возможном отказе от трёхочковых бросков в баскетболе
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о целесообразности отказа от трёхочковых бросков в современном баскетболе. Как считает эксперт, отказа от бросков с периметра не произойдёт.

«Трёхочковая линия в баскетболе появилась сравнительно (сравнительно с возрастом самой игры) недавно. Эту линию ввели для того, чтобы уравнять шансы игроков невысокого роста с гигантами, набирающими свои очки из «краски». Такое нововведение оказалось удачным. А раньше играли в баскетбол с постоянным увеличением роста. Я думаю, что отмены трёхочкового броска не будет», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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