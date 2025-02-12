Дмитрий Хвостов не примет участия в Матче всех звёзд Единой лиги, названа замена

Разыгрывающий МБА-МАИ Макар Коновалов примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ 2025 года. Об этом информирует пресс-служба лиги. Макар заменит игрока «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Хвостова в команде «Хозяева». Хвостов продолжает восстановление после травмы.

В нынешнем сезоне Единой лиги Коновалов к этому моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 5,1 передачи.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее Единая лига продемонстрировала форму команд на Матч звёзд — 2025.

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