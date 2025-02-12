Фанаты «Далласа» встретили владельца команды оглушительным свистом после обмена Дончича

Владелец «Даллас Маверикс» Патрик Дюмон столкнулся с холодным приёмом болельщиков команды при появлении на трибунах стадиона во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз». Когда Дюмон шёл к своему месту в первом ряду, многие фанаты начали свистеть в его адрес. «Даллас» в итоге уступил «Сакраменто» со счётом 128:129 ОТ.

Видео можно посмотреть на канале FOX 4 Dallas-Fort Worth в YouTube.

Ранее многие болельщики техасской команды жёстко критиковали Патрика за обмен словенского разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг раскрыл, какие у него отношения с Дончичем после обмена.