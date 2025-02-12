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Фанаты «Далласа» встретили владельца команды оглушительным свистом после обмена Дончича

Фанаты «Далласа» встретили владельца команды оглушительным свистом после обмена Дончича
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Владелец «Даллас Маверикс» Патрик Дюмон столкнулся с холодным приёмом болельщиков команды при появлении на трибунах стадиона во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз». Когда Дюмон шёл к своему месту в первом ряду, многие фанаты начали свистеть в его адрес. «Даллас» в итоге уступил «Сакраменто» со счётом 128:129 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
128 : 129
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Динвидди - 20, Томпсон - 19, Проспер - 16, Кристи - 15, Маршалл - 9, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Харди - 4, Гэффорд - 4, Уильямс, Келли
Сакраменто Кингз: Дерозан - 42, Монк - 17, Лавин - 17, Сабонис - 16, Валанчюнас - 13, Мюррэй - 11, Эллис - 8, Лайлз - 3, Ларэвиа - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Никс, Краудер

Видео можно посмотреть на канале FOX 4 Dallas-Fort Worth в YouTube.

Ранее многие болельщики техасской команды жёстко критиковали Патрика за обмен словенского разыгрывающего Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг раскрыл, какие у него отношения с Дончичем после обмена.

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