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Бен Симмонс объяснил переход в «Лос-Анджелес Клипперс»

Бен Симмонс объяснил переход в «Лос-Анджелес Клипперс»
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Разыгрывающий Бен Симмонс поделился мнением о переходе в «Лос-Анджелес Клипперс». 28-летний австралиец стал игроком калифорнийской команды после ухода из «Бруклин Нетс» — баскетболист договорился с фронт-офисом клуба о выкупе контракта.

«Все в команде были предельно откровенны. Они знают, на что я способен и что от меня ожидать. Дела идут проще, когда команды действуют открыто и понимают, кто вы, что вам нужно, как они могут помочь и какую пользу могут принести им. Что касается меня, то я чувствую себя комфортно», — сказал Симмонс на пресс-конференции.

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