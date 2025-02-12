«Надеюсь, ты умрёшь». Игроки НБА рассказали об угрозах со стороны проигравших на ставках

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассказали об угрозах в социальных сетях, которые получают со стороны людей, делающих ставки на матчи североамериканской лиги. Как правило, те, кто угрожают, используют анонимные страницы в соцсетях. Проблема стала актуальной после того, как в 2018 году Верховный суд США отменил Федеральный закон о запрете ставок на спорт.

«Я никогда не считал, что получаю настоящую угрозу, но были некоторые действительно неуважительные высказывания. У многих людей нет фотографий в профиле. Теперь мне это кажется несколько комичным, но первое время я думал: «Что за чёрт?» — приводит слова разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона The Athletic.

«Чувство вины перед теми, кто проиграл на ставках? Нет, вовсе нет. Это их решение. Они решили вложить деньги и сделать ставку на наши игры. Это может показаться забавным, пока не наступает грань, за которую они переходят. Тогда это уже не смешно. Я сталкивался со множеством безумных вещей, в том числе с комментариями в адрес моей жены и моего сына», — сказал тяжёлый форвард «Детройт Пистнс» Айзея Стюарт.

Разыгрывающий «Никс» Тайлер Колек признался, что получал сообщения с призывом совершить суицид, а некоторые сообщения были «даже хуже».

«Люди говорят: «Надеюсь, ты умрёшь». Они желают тебе увечий. Какие-то высказывания на расовой почве», — добавил ещё один игрок «Нью-Йорка» Джош Харт.

Болельщику стало плохо перед началом матча НБА: