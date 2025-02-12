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Друг Тиммы отреагировал на новость о возращении дела о смерти Яниса на допроверку

Друг Тиммы отреагировал на новость о возращении дела о смерти Яниса на допроверку
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Марк Пугачёв, блогер и друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, прокомментировал новость, согласно которой материалы о смерти Тиммы вернули на допроверку следователю. Ранее сообщалось, что о таком шаге просила адвокат, которую наняли родственники спортсмена.

«Я говорил, что мы добьёмся проверки — и вот результат. Жалоба Бастрыкину подана также, и он её получил. Петиции отправлены, несколько депутатских обращений направлены в Следственный комитет.

Держим дело на контроле, ещё не конец! Молчание не означает бездействие. Теперь — меньше слов, больше действий. Полоскать грязное бельё больше нет смысла — все уже поняли, кто есть кто», — написал Пугачёв на своей странице в социальных сетях.

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