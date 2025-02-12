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Андрей Лопатин высказался о предстоящем матче «Зенита» и УНИКСа в Единой лиге

Андрей Лопатин высказался о предстоящем матче «Зенита» и УНИКСа в Единой лиге
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Тяжёлый форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 13 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас царит нормальная рабочая атмосфера. Мы целенаправленно готовимся к важной игре. Будет ли «Зенит» фаворитом? В играх между командами топ-4 фаворитов нет. Все настроены на борьбу. Уверен, нас ждёт интересное противостояние. Будет ли Алексей Швед серьёзным усилением для «Зенита»? Время покажет. У нас тоже есть игроки, способные набирать очки. Главное — финальный результат матча», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.
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