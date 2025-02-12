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Эмбиид был освистан фанатами «Филадельфии» после ошибки, стоившей победы

Эмбиид был освистан фанатами «Филадельфии» после ошибки, стоившей победы
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30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид был освистан фанатами своего коллектива после ошибки в концовке матча с «Торонто Рэпторс» (103:106), стоившей победы. Игра проходила на домашней площадке «Сиксерс» «Веллс Фарго-центр».

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Батлер - 15, Джордж - 14, Гримс - 13, Убре - 12, Эдвардс - 9, Ябуселе - 8, Макси - 5, Драммонд, Даутин, Каунсил, Океке, Бона
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Куикли - 23, Дик - 17, Агбаджи - 11, Шид - 6, Уолтер - 5, Могбо - 4, Робинсон - 4, Баттл - 3, Темпл, Шомше, Буше

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

За 12 секунд до конца матча при счёте 103:105 в пользу «Рэпторс» Эмбиид получил передачу от своего партнёра по команде Тайриза Макси на трёхочковой линии, где стоял один. Джоэл вместо попытки трёхочкового броска на лидерство пошёл под кольцо, где у него выбили мяч игроки канадской команды и побежали в отрыв, который был прерван фолом Макси.

Фанаты «Сиксерс» начали активно освистывать лидера своей команды после такой ошибки, а в социальных сетях многие стали сравнивать Джоэла с бывшим игроком клуба Беном Симмонсом, который в последней серии плей-офф за команду также побоялся исполнить открытый бросок и отдал передачу в отрыве.

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