Эмбиид был освистан фанатами «Филадельфии» после ошибки, стоившей победы

30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид был освистан фанатами своего коллектива после ошибки в концовке матча с «Торонто Рэпторс» (103:106), стоившей победы. Игра проходила на домашней площадке «Сиксерс» «Веллс Фарго-центр».

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За 12 секунд до конца матча при счёте 103:105 в пользу «Рэпторс» Эмбиид получил передачу от своего партнёра по команде Тайриза Макси на трёхочковой линии, где стоял один. Джоэл вместо попытки трёхочкового броска на лидерство пошёл под кольцо, где у него выбили мяч игроки канадской команды и побежали в отрыв, который был прерван фолом Макси.

Фанаты «Сиксерс» начали активно освистывать лидера своей команды после такой ошибки, а в социальных сетях многие стали сравнивать Джоэла с бывшим игроком клуба Беном Симмонсом, который в последней серии плей-офф за команду также побоялся исполнить открытый бросок и отдал передачу в отрыве.