Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС отправился на игру с «Зенитом» без трёх лидеров команды — источник

УНИКС отправился на игру с «Зенитом» без трёх лидеров команды — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Казанский клуб УНИКС на очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» поехал без трёх лидеров своей команды, сообщил телеграм-канал «Перехват».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Казанцы отправились в Петербург без троих игроков — это Михаил Беленицкий, Тони Тэйлор и Луи Лабери. У Михаила травма икроножной мышцы, но он восстанавливается и скоро должен вернуться на паркет. Тэйлор уже был травмирован, вернулся и в игре с «Пармой» неделю назад снова получил повреждение — сроки восстановления нам неизвестны.

Что касается Лабери, то он вне игры с 4 декабря, когда травмировал голеностоп. За это время француз успел слетать в Европу к своим врачам, вернулся и пока ещё находится в лазарете», — говорится в сообщении.

Игра с «Зенитом» состоится 13 февраля на стадионе «Арена». Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Андрей Лопатин высказался о предстоящем матче «Зенита» и УНИКСа в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android