УНИКС отправился на игру с «Зенитом» без трёх лидеров команды — источник

Казанский клуб УНИКС на очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом» поехал без трёх лидеров своей команды, сообщил телеграм-канал «Перехват».

«Казанцы отправились в Петербург без троих игроков — это Михаил Беленицкий, Тони Тэйлор и Луи Лабери. У Михаила травма икроножной мышцы, но он восстанавливается и скоро должен вернуться на паркет. Тэйлор уже был травмирован, вернулся и в игре с «Пармой» неделю назад снова получил повреждение — сроки восстановления нам неизвестны.

Что касается Лабери, то он вне игры с 4 декабря, когда травмировал голеностоп. За это время француз успел слетать в Европу к своим врачам, вернулся и пока ещё находится в лазарете», — говорится в сообщении.

Игра с «Зенитом» состоится 13 февраля на стадионе «Арена». Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

«Чемпионат» будет вести тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.