Крупный коллекционер оценил майку Луки Дончича с дебютного матча за «Лейкерс» в $ 1 млн

Коллекционер памятных вещей «Лейкерс», а также основатель SCP Auctions Дэвид Колер считает, что майку словенского разыгрывающего, новобранца «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича можно будет выставить на аукционе за цену от $ 500 тыс. до $ 1 млн. Об этом сообщает портал TMZ Sports.

Стоит отметить, что неясно, носил ли 25-летняя суперзвезда НБА одну и ту же майку на протяжении всего матча или же он сменил её в перерыве, но в любом случае майка всё равно была бы продана за целое состояние.

Текущее местонахождение исторической майки также остаётся загадкой. После игры Лука был замечен обменивающимся майками со звездой американского футбола Пукой Накуа в туннелях арены.