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Главный тренер УНИКСа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался в преддверии матча с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Игра с «Зенитом» состоится 13 февраля на стадионе «Арена».

«Играть против «Зенита» всегда непросто. Недавно они усилились двумя игроками — Алексеем Шведом и Окаро Уайтом. Сейчас у них очень хороший состав. Знаем, насколько талантлива эта команда. В «Зените» много мастеров, способных создать серьёзные проблемы сопернику.

Мы работаем над возвращением в строй наших травмированных баскетболистов. До последней секунды не будет ясно, кто сможет выйти на площадку в Санкт-Петербурге. В целом рассчитываем на тот же состав, что был в матче с «Автодором», — приводит слова Персовича пресс-служба казанцев.

«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что УНИКС отправился на встречу с «Зенитом» без трёх своих лидеров.

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