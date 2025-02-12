Главный тренер УНИКСа поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался в преддверии матча с санкт-петербургским «Зенитом» в Единой лиге ВТБ. Игра с «Зенитом» состоится 13 февраля на стадионе «Арена».

«Играть против «Зенита» всегда непросто. Недавно они усилились двумя игроками — Алексеем Шведом и Окаро Уайтом. Сейчас у них очень хороший состав. Знаем, насколько талантлива эта команда. В «Зените» много мастеров, способных создать серьёзные проблемы сопернику.

Мы работаем над возвращением в строй наших травмированных баскетболистов. До последней секунды не будет ясно, кто сможет выйти на площадку в Санкт-Петербурге. В целом рассчитываем на тот же состав, что был в матче с «Автодором», — приводит слова Персовича пресс-служба казанцев.

«Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и УНИКСа, следить за которой можно будет в Матч-центре.

Ранее стало известно, что УНИКС отправился на встречу с «Зенитом» без трёх своих лидеров.