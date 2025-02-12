Майкл Джордан — об обуви Puma на сопернике в гольфе: от этого дерьма у тебя болят ноги

63-летний американский актёр кино, телевидения и озвучивания, продюсер Джордж Лопес рассказал историю о том, как легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан подшутил над другом Лопеса, надевшим обувь бренда Puma.

«Я никогда не был знаком с Майклом Джорданом, а у него есть поле для гольфа. И меня с моим товарищем пригласили поиграть у него на поле. Я никогда с ним не встречался, поэтому не знал, будет ли он там. И теперь представьте — мы приезжаем на нужный адрес, и я вижу большую, длинную чёрную машину и понимаю, что Джордан здесь. И действительно, в раздевалке уже был он сам.

Итак, мы с этим парнем, Брайаном, были в этой игре вместе. После того как все переоделись, то нас, наверное, человек 20 остались «готовиться» — мы пили и смеялись. Он встаёт и говорит: «Эй, Джорджи, ты можешь приходить сюда, когда хочешь. Мой дом — твой дом».

Потом он вдруг смотрит на Брайана, а затем – на его ботинки и произносит: «Этот ублюдок носит кроссовки Puma!» И в конце добивает следующей фразой уже растерянного Брайана: «Знаешь, мы продаём кроссовки Nike в профессиональном магазине. Я знаю, что от этого дерьма, что ты надел, у тебя болят ноги, но у нас есть кроссовки Jordans в профессиональном магазине, иди и купи их». После такой рекламной компании вся раздевалка заливалась слезами», — приводит слова Лопеса издание Fadeaway World.