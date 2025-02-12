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Тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован прокомментировал разгромное поражение от «Детройта»

Тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован прокомментировал разгромное поражение от «Детройта»
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Главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован дал комментарий по поводу разгромного поражения своей команды в матче с «Детройтом», где «быки» уступили со счётом 92:132.

«Это просто позорное поражение. Мне кажется, что наши ребята чувствуют то же самое. Абсолютно никто не любит проходить через подобное. Фанаты, игроки, тренеры — все опечалены этим событием.

Мы всегда испытывали трудности в силовой борьбе. Нам необходимо найти ключ к этому. Нужно, чтобы в команде был тот, кто способен повести всех за собой и взять на себя ответственность во время игры», – сказал Донован во время послематчевой пресс-конференции.

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