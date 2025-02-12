Лидер «Пари НН» прокомментировал свою замену на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

35-летний российский баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», Дмитрий Хвостов прокомментировал свою замену на Матче звёзд. Напомним, Хвостова из-за травмы заменит игрок МБА-МАИ Макар Коновалов.

«Спасибо всем, кто за меня голосовал и поддерживал! К сожалению, не успеваю восстановиться после травмы к Матчу звёзд, но буду вместе с ребятами по команде на «ВТБ Арене». Для меня это будет уже пятый Матч звёзд. Уверен, что Макар Коновалов хорошо проявит себя в матче на моей позиции, а болельщики смогут насладиться баскетболом и ярким шоу!» — приводит слова Хвостова пресс-служба Единой лиги.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее Единая лига продемонстрировала форму команд на Матч звёзд — 2025.