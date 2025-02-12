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Парма — Ломокотив-Кубань, результат матча 12 февраля 2025, счет 82:91, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге
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В среду, 12 февраля, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и гости из Краснодара — «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки потерпели четвёртое поражение подряд, уступив в игре со счётом 82:91 (25:17, 15:27, 14:23, 28:24).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко, Шеянов

Лучшим игроком в составе пермского коллектива стал Ройс Хэмм, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов. Хэмм также отдал две передачи и совершил четыре потери.

В составе краснодарской команды наибольшую результативность продемонстрировал Айзея Уэйли. На его счету 22 очка, девять подборов, две передачи, четыре блок-шота и одна потеря. 21 очко по ходу встречи набрал Патрик Миллер, сделавший также два подбора, отдавший восемь передач и совершивший пять потерь.

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