«Локомотив-Кубань» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Парму» в Единой лиге

В среду, 12 февраля, в Перми на стадионе «Молот имени Виктора Лебедева» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и гости из Краснодара — «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки потерпели четвёртое поражение подряд, уступив в игре со счётом 82:91 (25:17, 15:27, 14:23, 28:24).

Лучшим игроком в составе пермского коллектива стал Ройс Хэмм, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов. Хэмм также отдал две передачи и совершил четыре потери.

В составе краснодарской команды наибольшую результативность продемонстрировал Айзея Уэйли. На его счету 22 очка, девять подборов, две передачи, четыре блок-шота и одна потеря. 21 очко по ходу встречи набрал Патрик Миллер, сделавший также два подбора, отдавший восемь передач и совершивший пять потерь.