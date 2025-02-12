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Трёхкратный чемпион НБА заявил, что данк-контест изжил себя

Трёхкратный чемпион НБА заявил, что данк-контест изжил себя
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45-летний американский бывший профессиональный баскетболист, выступавший всю карьеру за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» на позиции форварда, и трёхкратный чемпион североамериканской лиги Юдонис Хаслем заявил, что конкурс по броскам сверху (данк-контест) изжил себя.

«Думаю, что данк-контест уже изжил себя. Не знаю, что ещё можно показать здесь, если только участники не прыгнут с потолка», — приводит слова Хаслема издание Clutch Points.

Ранее пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список участников (игроков и судей) данк-контеста, который пройдёт во время уикенда Матча звёзд — 2025.

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