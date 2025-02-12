Грин — об эмоциональном разговоре с Карри после обмена Батлера: это последняя поездка

34-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал об эмоциональном разговоре со звёздным защитником клуба Стефеном Карри после обмена Джимми Батлера из «Майами Хит».

«Мы узнали, что взяли Джимми Батлера. После этого обмена Стеф [Карри] посмотрел на меня и сказал: «Чувак, это безумие, потому что до меня только что дошло, что это всё. Это последняя поездка»… Это был очень эмоциональный момент», — сказал Грин во время подкаста The Draymond Green Show with Baron Davis на YouTube.

Ранее в Сети появилось видео, как в «Голден Стэйт» отрабатывают тактику заслона от Карри для Батлера.