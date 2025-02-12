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«Уралмаш» с отрывом в 20 очков победил «Самару» в выездном матче Единой лиги

«Уралмаш» с отрывом в 20 очков победил «Самару» в выездном матче Единой лиги
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В Самаре закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 85:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
65 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Сопин, Зверев, Маруфов, Голдырев, Амосов, Косяков, Чикарев, Попов, Шувакин, Карпов, Прохоров
Уралмаш: Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Пынько

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал лёгкий форвард Евгений Белянков, набравший 19 очков, а также сделавший семь подборов и два перехвата.

В составе хозяев площадки 18 очками отметился центровой Илья Попов, который также сделал четыре подбора и четыре перехвата.

В следующем туре «Самара» сыграет дома 2 марта против «Автодора». «Уралмаш» следующую встречу проведёт 1 марта в Екатеринбурге с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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