«Уралмаш» с отрывом в 20 очков победил «Самару» в выездном матче Единой лиги

В Самаре закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный БК «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 85:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал лёгкий форвард Евгений Белянков, набравший 19 очков, а также сделавший семь подборов и два перехвата.

В составе хозяев площадки 18 очками отметился центровой Илья Попов, который также сделал четыре подбора и четыре перехвата.

В следующем туре «Самара» сыграет дома 2 марта против «Автодора». «Уралмаш» следующую встречу проведёт 1 марта в Екатеринбурге с краснодарским «Локомотивом-Кубань».