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Сергей Карасёв прокомментировал предстоящий матч с УНИКСом

Сергей Карасёв прокомментировал предстоящий матч с УНИКСом
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Капитан «Зенита» Сергей Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча с казанским УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ, который состоится 13 февраля в Санкт-Петербурге на местной КСК «Арена».

«Подготовка проходит очень хорошо, разбираем соперника, готовы к тяжёлой встрече. Прекрасно знаем команду УНИКС, и наша подготовка проходит с максимальной серьёзностью. Настраиваемся на завтра как на такой небольшой финал, можно так сказать. Да, успели восстановиться после тяжёлой поездки в Пермь, успели отдохнуть и хорошо потренироваться перед УНИКСом. Состояние боевое, и все находятся в очень позитивном настроении», — приводит слова Карасёва пресс-служба БК «Зенит».

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