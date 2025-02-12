Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс установил новый рекорд для «Миннесоты»

Энтони Эдвардс установил новый рекорд для «Миннесоты»
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, Энтони Эдвардс установил достижение своего клуба, став первым в истории игроком коллектива, набиравшим 40+ очков в трёх матчах подряд.

В игре с «Чикаго Буллз» Эдвардс набрал 49 очков, шесть раз попав с линии трёхочкового, в матче с «Хьюстон Рокетс» на счету Энтони 41 очко при пяти попаданиях из-за дуги, а во встрече с «Кливленд Кавальерс» у молодого защитника 44 очка, из которых 24 набрано трёхочковыми попаданиями.

Примечательно, что между играми с «Рокетс» и «Кавальерс» «Тимбервулвз» провели матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс», но Эдвардс не принял в нём участия, поэтому официально рекорд засчитан.

Материалы по теме
Грин — об эмоциональном разговоре с Карри после обмена Батлера: это последняя поездка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android