Энтони Эдвардс установил новый рекорд для «Миннесоты»

23-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции защитника, Энтони Эдвардс установил достижение своего клуба, став первым в истории игроком коллектива, набиравшим 40+ очков в трёх матчах подряд.

В игре с «Чикаго Буллз» Эдвардс набрал 49 очков, шесть раз попав с линии трёхочкового, в матче с «Хьюстон Рокетс» на счету Энтони 41 очко при пяти попаданиях из-за дуги, а во встрече с «Кливленд Кавальерс» у молодого защитника 44 очка, из которых 24 набрано трёхочковыми попаданиями.

Примечательно, что между играми с «Рокетс» и «Кавальерс» «Тимбервулвз» провели матч с «Портленд Трэйл Блэйзерс», но Эдвардс не принял в нём участия, поэтому официально рекорд засчитан.