МБА-МАИ на выезде победила «Нижний Новгород» в рамках Единой лиги

Сегодня, 12 февраля, в Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 77:59.

Самым результативным игроком матча в составе МБА-МАИ стал Андрей Зубков, набравший 16 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе «Пари НН» отличился Неманья Джуришич, который набрал 17 очков, а также сделал три подбора.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде 1 марта против «Енисея». «Пари НН» проведёт матч 28 февраля на домашней арене с пермской «Пармой».