МБА-МАИ на выезде победила «Нижний Новгород» в рамках Единой лиги
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Сегодня, 12 февраля, в Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой гостей со счётом 77:59.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 77
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Ребец, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Сорокин, Певнев
Самым результативным игроком матча в составе МБА-МАИ стал Андрей Зубков, набравший 16 очков, а также сделавший четыре подбора и два перехвата. В составе «Пари НН» отличился Неманья Джуришич, который набрал 17 очков, а также сделал три подбора.
В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде 1 марта против «Енисея». «Пари НН» проведёт матч 28 февраля на домашней арене с пермской «Пармой».
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