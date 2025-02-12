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Пистиолис обозначил цель своего коллектива на игру с «Астаной»

Пистиолис обозначил цель своего коллектива на игру с «Астаной»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Астаной», который пройдёт 13 февраля, в Москве, на стадионе «Мегаспорт». Начало игры – в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Астана
Астана
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет последний матч перед перерывом, и нам надо извлечь из него максимальную пользу в плане улучшения качества игры. Наши соперники в последнее время добились заметного прогресса. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас в этот вечер», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС. На счету подопечных Велимира Перасовича 27 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА, в активе которого 26 побед и пять поражений. Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» с той же разницей побед и поражений, что и у армейцев.

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