Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА — о влиянии обмена Дончича: фанаты «Миннесоты» имеют право расстраиваться

Экс-игрок НБА — о влиянии обмена Дончича: фанаты «Миннесоты» имеют право расстраиваться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс, отвечая на вопрос о влиянии на Западную конференцию обмена 25-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что фанаты коллектива «Миннесота Тимбервулвз» имеют право расстраиваться.

«Фанаты «Тимбервулвз» на фоне этого громкого обмена имеют полное право расстраиваться… Джулиус Рэндл не вписывается в эту команду», — приводит слова Парсoнса издание Clutch Points.

Напомним, перед стартом сезона-2024/2025 между командами североамериканской лиги «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота Тимбервулвз» был произведён обмен — форвард Карл-Энтони Таунс был обменян в «Никс», а «Тимбервулвз» в результате сделки получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

Материалы по теме
Энтони Эдвардс установил новый рекорд для «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android