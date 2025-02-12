Экс-игрок НБА — о влиянии обмена Дончича: фанаты «Миннесоты» имеют право расстраиваться

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс, отвечая на вопрос о влиянии на Западную конференцию обмена 25-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», заявил, что фанаты коллектива «Миннесота Тимбервулвз» имеют право расстраиваться.

«Фанаты «Тимбервулвз» на фоне этого громкого обмена имеют полное право расстраиваться… Джулиус Рэндл не вписывается в эту команду», — приводит слова Парсoнса издание Clutch Points.

Напомним, перед стартом сезона-2024/2025 между командами североамериканской лиги «Нью-Йорк Никс» и «Миннесота Тимбервулвз» был произведён обмен — форвард Карл-Энтони Таунс был обменян в «Никс», а «Тимбервулвз» в результате сделки получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.