Единая лига: результаты матчей 12 февраля

В среду, 12 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты Единой лиги 12 февраля:

«Парма» – «Локомотив-Кубань» — 82:91;

«Самара» – «Уралмаш» — 65:85;

«Пари Нижний Новгород» – МБА-МАИ — 59:77.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 27 побед при пяти поражениях (84,4%). На второй строчке находится московский ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 26 побед и пять поражений (83,9%).