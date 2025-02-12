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Пари Нижний Новгород — МБА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Единая лига: результаты матчей 12 февраля

Единая лига: результаты матчей 12 февраля
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В среду, 12 февраля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланированы три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты Единой лиги 12 февраля:

«Парма» – «Локомотив-Кубань» — 82:91;
«Самара» – «Уралмаш» — 65:85;
«Пари Нижний Новгород» – МБА-МАИ — 59:77.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
82 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Свинин, Руженцев, Ильницкий, Хэмм, Морозов, Нэвелс, Тучков, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко, Шеянов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
65 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Сопин, Зверев, Маруфов, Голдырев, Амосов, Косяков, Чикарев, Попов, Шувакин, Карпов, Прохоров
Уралмаш: Глазунов, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Карданахишвили, Пынько
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 77
МБА-МАИ
Москва
Пари Нижний Новгород: Ребец, Семенченко, Ганькевич, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Личутин, Коновалов, Сорокин, Певнев

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает казанский УНИКС, в активе которого 27 побед при пяти поражениях (84,4%). На второй строчке находится московский ЦСКА, у которого 26 побед и пять поражений (83,9%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе команды из Северной столицы 26 побед и пять поражений (83,9%).

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