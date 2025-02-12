Ростислав Вергун прокомментировал уверенную победу «Уралмаша» над «Самарой»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу победы своей команды в выездном матче с «Самарой» в рамках Единой лиги. Встреча завершилась со счётом 85:65 в пользу «Уралмаша».

«Хотел бы поблагодарить ребят: последняя игра перед паузой всегда бывает непростой, к тому же мы испытываем определённые кадровые проблемы. Но мы очень профессионально и по-мужски подошли, особенно ветераны команды, к этой игре, задали тон, благодаря чему матч и получился таким, без нервов. Мы анализировали предыдущий матч «Самары» дома с «Енисеем», видели, как хозяева были близки к тому, чтобы забрать его, и, конечно, не хотели оказаться в роли жертвы. Победа всегда приятна, а сопернику хочу пожелать удачи в конце сезона, пусть у вас всё получится и стабилизируется, люди в городе любят эту игру, хочется, чтобы баскетбол высокого уровня оставался в Самаре», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.