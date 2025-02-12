Стефен Карри после игры с «Милуоки» присоединился к ритуалу игроков «Бакс»
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36-летний звёздный американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри после игры с коллективом «Милуоки Бакс» (125:111) присоединился к кругу баскетболистов «Милуоки».
НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Лиллард - 38, Кузма - 21, Принс - 19, Трент-мл. - 7, Портис - 7, Лопес - 6, Грин - 5, Джексон - 4, Портер - 2, Роллинз - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Коннотон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Батлер - 20, Хилд - 16, Муди - 13, Пост - 13, Подзиемски - 9, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Rowe - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
У игроков «Милуоки» есть традиция — вставать в круг после каждого матча и читать молитву. Впервые в сезоне-2024/2025 к ним присоединился баскетболист другой команды. Защитник «Бакс» Дэмьен Лиллард поприветствовал Карри, впустив его в круг своего коллектива и приобняв, позволив стать частью ритуала.
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