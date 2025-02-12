Стефен Карри после игры с «Милуоки» присоединился к ритуалу игроков «Бакс»

36-летний звёздный американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри после игры с коллективом «Милуоки Бакс» (125:111) присоединился к кругу баскетболистов «Милуоки».

У игроков «Милуоки» есть традиция — вставать в круг после каждого матча и читать молитву. Впервые в сезоне-2024/2025 к ним присоединился баскетболист другой команды. Защитник «Бакс» Дэмьен Лиллард поприветствовал Карри, впустив его в круг своего коллектива и приобняв, позволив стать частью ритуала.