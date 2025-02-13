Владислав Коновалов позитивно оценил поражение «Самары» от «Уралмаша»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов позитивно оценил поражение своей команды в домашней встрече Единой лиги с екатеринбургским «Уралмашем». Матч завершился со счётом 85:65 в пользу гостей.

«Для молодых игроков такие матчи – хороший опыт. Они для нас как джокеры: мы их достаём, запускаем в ротацию. Моё кредо, как меня самого воспитывали: лучше посмотреть молодого игрока в сложной ситуации, чем когда команда ведёт «+20». Он быстрее вырастет, ты даёшь ему возможность лучше познать игру. Плюс поддержка: чем больше молодых местных ребят, тем больше болельщиков, которые приходят за них поболеть. А по игре… Первая четверть не задалась: всего девять очков, наш атакующий арсенал забуксовал. Понятно, что Сопину тяжело одному на позиции первого номера: Кашин приболел, Кулагин пока в лазарете, нет ещё одного боллхендера, который мог бы креативить. По трём нашим лидерам сейчас играют очень плотно. Голдырев не нашёл свободные броски. Сыграла опция на Попова, он набрал 18 очков. Но соперник поддавливал: смоллболл, быстрая ротация, агрессивность – нас зажали в «тиски», не дали свободы, пространства и бросков. Хорошо сработал план тренера соперников. Молодые игроки, которые вышли в концовке, молодцы: с энтузиазмом подошли к игре в защите, с агрессией, перехватили, убежали – это мне нравится. В целом можно констатировать, что мы выглядим командой, пытающейся сыграть достойно», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.