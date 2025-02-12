Инсайдер — о «Лейкерс»: Казинс в Монголии, какого чёрта вы не позвонили ему?

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст во время дискуссии со своим коллегой Стивеном Эй Смитом по поводу ситуации в коллективе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» с центрфорвардами удивился, почему руководство до сих пор не позвонило звёздному форварду Демаркусу Казинсу, выступающему в данный момент за монгольскую команду «Селенге Бодонс».

«Демаркус Казинс сейчас играет в Монголии. Какого чёрта в «Лейкерс» до сих пор не позвонили ему? Вы серьёзно?» — сказал Казинс в эфире ESPN.

В ночь на 12 февраля «Лейкерс» подписали контракт с украинским центровым Алексеем Ленем.