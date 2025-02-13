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Звезда «Гриззлиз» отдал мяч, которым Дюрант преодолел планку в 30 тысяч очков, Кевину

Звезда «Гриззлиз» отдал мяч, которым Дюрант преодолел планку в 30 тысяч очков, Кевину
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25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант в концовке матча регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (119:112) отдал мяч форварду «Финикса» и двукратному чемпиону Дюранту, которым Кевин преодолел планку в 30 тысяч очков

НБА — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Финикс Санз: Дюрант - 34, Бол - 18, Букер - 17, О'Нил - 11, Джонс - 11, Аллен - 9, Ричардс - 6, Пламли - 4, Вашингтон Мл. - 2, Данн, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Моррис
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 20, Джексон - 17, Альдама - 14, Кларк - 14, Уэллс - 8, Уильямс Мл. - 7, Пиппен Мл. - 6, Иди - 4, Джексон - 3, Кеннард, Хафф, Кончар
Морант подзывает Дюранта в концовке матча

Морант подзывает Дюранта в концовке матча

Фото: Кадр из трансляции

Морант отдаёт мяч после сирены

Морант отдаёт мяч после сирены

Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком встречи между «Гриззлиз» и «Санз» стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка, три подбора и три ассиста. По ходу игры Дюрант преодолел показатель в 30 000 набранных очков в НБА за карьеру, став восьмым баскетболистом в истории, который смог достичь этой планки.

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