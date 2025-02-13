Звезда «Гриззлиз» отдал мяч, которым Дюрант преодолел планку в 30 тысяч очков, Кевину

25-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Мемфис Гриззлиз» на позиции разыгрывающего защитника, Джа Морант в концовке матча регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (119:112) отдал мяч форварду «Финикса» и двукратному чемпиону Дюранту, которым Кевин преодолел планку в 30 тысяч очков

Морант подзывает Дюранта в концовке матча Фото: Кадр из трансляции

Морант отдаёт мяч после сирены Фото: Кадр из трансляции

Самым результативным игроком встречи между «Гриззлиз» и «Санз» стал лёгкий форвард «Финикса» Кевин Дюрант, на счету которого 34 очка, три подбора и три ассиста. По ходу игры Дюрант преодолел показатель в 30 000 набранных очков в НБА за карьеру, став восьмым баскетболистом в истории, который смог достичь этой планки.