Защитник МБА-МАИ высказался о своём участии в Матче звёзд Единой лиги

24-летний российский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду МБА-МАИ, Макар Коновалов прокомментировал своё участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ — 2025. Напомним, Коновалов заменит лидера «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Хвостова, который не сможет выступить из-за травмы.

«Попасть на Матч звёзд Единой лиги — большая честь. С нетерпением жду этого праздника баскетбола. Когда состоялся первый Матч звёзд, я ещё играл в ДЮБЛ и, конечно, даже мечтать не мог о том, что когда-то сам приму участие в нём. Сделаю всё, чтобы порадовать болельщиков и подарить самые позитивные эмоции. До встречи на «ВТБ Арене»!» — приводит слова Коновалова пресс-служба московской команды.