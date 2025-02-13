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Защитник МБА-МАИ высказался о своём участии в Матче звёзд Единой лиги

Защитник МБА-МАИ высказался о своём участии в Матче звёзд Единой лиги
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24-летний российский профессиональный баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду МБА-МАИ, Макар Коновалов прокомментировал своё участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ — 2025. Напомним, Коновалов заменит лидера «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Хвостова, который не сможет выступить из-за травмы.

«Попасть на Матч звёзд Единой лиги — большая честь. С нетерпением жду этого праздника баскетбола. Когда состоялся первый Матч звёзд, я ещё играл в ДЮБЛ и, конечно, даже мечтать не мог о том, что когда-то сам приму участие в нём. Сделаю всё, чтобы порадовать болельщиков и подарить самые позитивные эмоции. До встречи на «ВТБ Арене»!» — приводит слова Коновалова пресс-служба московской команды.

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