Чемпион НБА «Бостон» переиграл «Сан-Антонио», у Тейтума и Вембаньямы дабл-даблы

В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:103.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл, набрав 32 очка при 14 подборах, а также семь ассистов. Дабл-дабл и на счету лидера «Сан-Антонио» центрового Виктора Вембаньямы — 17 очков и 13 подборов, а также четыре результативных паса.

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» одержали третью победу подряд и седьмую в восьми последних матчах. «Спёрс» проиграли три встречи из последних четырёх.