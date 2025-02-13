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Бостон Селтикс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 13 февраля 2025, счет 116:103, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Чемпион НБА «Бостон» переиграл «Сан-Антонио», у Тейтума и Вембаньямы дабл-даблы
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В ночь с 12 на 13 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:103.

НБА — регулярный чемпионат
13 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 103
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Порзингис - 29, Уайт - 19, Хозер - 12, Притчард - 10, Крэйг - 6, Хорфорд - 6, Корнет - 2, Уолш, Шейерман, Кета
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 23, Касл - 20, Вембаньяма - 17, Барнс - 14, Васселл - 8, Шампани - 7, Джонсон - 5, Пол - 5, Сохан - 4, Маклафлин, Уэсли, Бийомбо, Брэнэм, Мамукелашвили

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл, набрав 32 очка при 14 подборах, а также семь ассистов. Дабл-дабл и на счету лидера «Сан-Антонио» центрового Виктора Вембаньямы — 17 очков и 13 подборов, а также четыре результативных паса.

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» одержали третью победу подряд и седьмую в восьми последних матчах. «Спёрс» проиграли три встречи из последних четырёх.

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